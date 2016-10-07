صادم وبالصور..ذئب بشري يستغل إعاقة سيدة ويغتصبها بطريقة وحشية بصفرو

اهتزت مدينة إيموزار كندر ضواحي صفرو، على وقع جريمة اغتصاب شنيعة، كانت ضحيتها سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة في عقدها الثالث، على يد ذئب بشري.

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة إيموزار كندر ضواحي صفرو، على وقع جريمة اغتصاب شنيعة، كانت ضحيتها سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة في عقدها الثالث، على يد ذئب بشري.

وحسب "المركز المغربي لحقوق الإنسان" فإن الضحية البالغة من العمر 37 سنة، وقعت في فخ الذئب البشري المتزوج والأب لطفلين، والذي قادها على الساعة الثامنة صباحا إلى ضيعة مهجورة بعد أن أوهمها بأنه سيضمن لها فرصة عمل بإحدى ضيعات المنطقة مستغلا سذاجتها ليقوم باغتصابها بطريقة وحشية.

وأضاف المركز، بأن الضحية، تتوفر على شهادة طبية تثبت صحة الاغتصاب والتي حددت بها مدة العجز في 30 يوما، وقد توجهت فور حصولها على الشهادة إلى مركز الدرك الملكي بإيموزار كندر.

وأوضح ذات المركز بأنه تم نقل الضحية إلى المستشفى المحلي بإيموزار على وجه السرعة من أجل تلقي العلاجات الأولية، قبل أن يتم اعتقال الجاني بعد إحالة ملفه على المركز القضائي للدرك الملكي بصفرو.