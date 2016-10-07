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شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

مؤلم وبالصور..حالة إنسانية تحتاج للمساعدة والمغاربة يطلقون حملة ''كلنا هاجر''
بتاريــخ : 7 أكتوبر 2016 / 02:38 مؤلم وبالصور..حالة إنسانية تحتاج للمساعدة والمغاربة يطلقون حملة كلنا هاجر | مجتمع
مؤلم وبالصور..حالة إنسانية تحتاج للمساعدة والمغاربة يطلقون حملة ''كلنا هاجر''
توصلت ''شوف تيفي'' بحالة إنسانية صعبة، ويتعلق الأمر بـ ''هاجر'' التي كانت تعيش حياة طبيعية، إلا أنها أصيبت بالمرض الخبيث ''سرطان الدم''.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بحالة إنسانية صعبة، ويتعلق الأمر بـ "هاجر" التي كانت تعيش حياة طبيعية، إلا أنها أصيبت بالمرض الخبيث "سرطان الدم".
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هاجر تحتاج للدم بشكل دائم، وهو ما تحصلت عليه في 2 أكتوبر الجاري بعد أن قرر العديد من المتبرعين منحها الدماء بالمركز الدموي لتحاقن الدم، لكنها وللأسف لم تحصل على نقطة واحدة من هذا الدم.
وأكد المصدر ذاته بأنه تم إطلاق حملة فايسبوكية للتضامن مع هاجر تحت عنوان "كلنا هاجر" حتى تعود لحياتها العادية في أقرب وقت ممكن.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حملة فايسبوكية حياة طبيعية سرطان الدم كلنا هاجر

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