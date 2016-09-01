يا ربي السلامة..مختل عقلي يرتكب جريمة قتل بشعة بالقنيطرة.. وهذه هي التفاصيل

اهتز سكان منطقة ''الجردة'' اليوم الخميس، على وقع جريمة بشعة، بطلها مختل عقلي أقدم على قتل شاب في عقده الثاني.

"شوف تيفي"

اهتز سكان منطقة "الجردة" اليوم الخميس، على وقع جريمة بشعة، بطلها مختل عقلي أقدم على قتل شاب في عقده الثاني.

وحسب مصادر محلية فإن المختل العقلي باغت الشاب البالغ من العمر 21 سنة، ووجه له مجموعة من الطعنات القاتلة على مستوى القلب بواسطة السلاح الأبيض.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المختل وفور ارتكابه للجريمة فر إلى وجهة غير معلومة، بينما تم نقل الضحية إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.