عاجل.. مجهولون وسط حملة انتخابية لحزب الاتحاد الدستوري يسرقون سيارة أجرة بطريقة هوليودية بحي سيدي عثمان بالبيضاء..وهاكيفاش

شهد حي سيدي عثمان، قبل قليل، جريمة مثيرة أبطالها منحرفون يُجهل عددهم، كانوا وسط حملة انتخابية خاصة بحزب الاتحاد الدستوري، أقدموا على سرقة سيارة أجرة صغيرة وهاتف مصور صحفي.

"شوف تيفي"



شهد حي سيدي عثمان، قبل قليل، جريمة مثيرة أبطالها منحرفون يُجهل عددهم، كانوا وسط حملة انتخابية خاصة بحزب الاتحاد الدستوري، أقدموا على سرقة سيارة أجرة صغيرة وهاتف مصور صحفي.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سائق سيارة الأجرة، تفاجأ بعد وصول المشاركين بالحملة الانتخابية الخاصة بالحزب المذكور إليه، بقيام مجهولين بإخراجه بالقوة من السيارة والهروب بها إلى وجهة غير معلومة.



وأضاف المصدر ذاته بأن سائق سيارة الأجرة والمصور الصحفي يتواجدان في هذه اللحظات بالدائرة رقم 23 بحي سيدي عثمان لتحرير شكاية في الموضوع.