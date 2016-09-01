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عاجل: حصاد يطلب بفتح تحقيق حول مقال أوردته صحيفة ''الرأي'' بخصوص التشكيك في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية
بتاريــخ : 6 أكتوبر 2016 / 20:33 عاجل: حصاد يطلب بفتح تحقيق حول مقال أوردته صحيفة الرأي بخصوص التشكيك في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية | بوليتيك
عاجل: حصاد يطلب بفتح تحقيق حول مقال أوردته صحيفة ''الرأي'' بخصوص التشكيك في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية
ردا على مقال نشرته جريدة الرأي الالكترونية التابعة لحزب العدالة و التنمية،طلبت وزارة الداخلية من وزارة العدل والحريات فتح تحقيق حول مقال أوردته الصحيفة ، اليوم الخميس، تضمن مزاعم من شأنها التشكيك

شوف تيفي

ردا على مقال نشرته جريدة الرأي الالكترونية التابعة لحزب العدالة و التنمية،طلبت وزارة الداخلية من وزارة العدل والحريات فتح تحقيق حول مقال أوردته الصحيفة ، اليوم الخميس، تضمن مزاعم من شأنها التشكيك في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية، مع ترتيب الآثار القانونية ،حسب بلاغ لوزارة الداخلية توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه.

وأفاد ذات المصدر، بأن الصحيفة المذكورة، أوردت مقالا تحت عنوان: 'خطير… لوائح حصرية تؤكد نية التلاعب بالانتخابات'، تضمن مزاعم لا أساس لها من الصحة عن تضمين مصالح وزارة الداخلية لنفس أرقام البطاقات الوطنية مرات متكررة باللوائح الانتخابية، بنية التلاعب بالاستحقاقات المزمع تنظيمها يوم غد الجمعة 7 أكتوبر 2016 ".

وأضافت الوزارة أنه " تنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد يثيره المقال المذكور، تؤكد وزارة الداخلية أن الوثيقة المرفقة بالمقال لا علاقة لها باللوائح الانتخابية الصادرة عن وزارة الداخلية، وأن المعطيات الواردة فيها تعتبر بما لا يدع مجالا للشك بيانات مغلوطة ومتلاعبا فيها بشكل واضح".

وأكدت أن هذا الطلب يأتي بالنظر " لخطورة الاتهامات الزائفة التي أوردها الموقع المذكور، والتي من شأنها التشكيك في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية بالمملكة".

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شوف تيفي المغرب وزارة الداخلية نزاهة الانتخابات حصاد الرميد

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