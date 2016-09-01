رجال الحموشي يسقطون مجرماً خطيراً ملقباً بـ ''حسونة'' بأيت ملول..وها شنو كان كيدير

تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأيت ملول، أمس الأربعاء، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، من أجل الاتجار في المخدرات.

"شوف تيفي"

تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأيت ملول، أمس الأربعاء، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، من أجل الاتجار في المخدرات.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد جرى إيقاف المشتبه فيه، الملقب بـ"حسونة"، على مستوى حي أزرو، وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في شأن هذه القضية عن جحز كمية مهمة من مخدر الشيرا كان المعني بالأمر يرغب في إعادة ترويجها بالمدينة، بالإضافة إلى مبلغ مالي متحصل عليه من ترويج المخدر المذكور.

وأضاف المصدر ذاته بأنه تبين من خلال البحث أن الموقوف من ذوي السوابق القضائية في الإتجار في المخدرات، ومبحوث عنه من أجل الجرم نفسه، وقد تم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.