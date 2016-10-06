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بالصور.. خيول الملك محمد السادس تصل للمغرب قادمة من فرنسا
بتاريــخ : 6 أكتوبر 2016 / 21:27 بالصور.. خيول الملك محمد السادس تصل للمغرب قادمة من فرنسا | بوليتيك
بالصور.. خيول الملك محمد السادس تصل للمغرب قادمة من فرنسا
استقبل ميناء طنجة المتوسط، أخيرا٬ مجموعة من خيول الملك محمد السادس القادمة من المراعي الفرنسية، التي كان يقضى بها إجازته الخاصة، وذلك حسب ما كشف عنه موقع طنجة 7 الجهوي.

"شوف تيفي"

 استقبل ميناء طنجة المتوسط، أخيرا٬ مجموعة من خيول الملك محمد السادس القادمة من المراعي الفرنسية، التي كان يقضى بها إجازته الخاصة، وذلك حسب ما كشف عنه موقع طنجة 7 الجهوي.

 وأوضح الموقع ذاته بأن الأعداد الكبيرة المقدرة بحوالي 20 شاحنة لفتت انتباه الحاضرين٬ قبل إطلاعهم بأن الأمر يتعلق بخيول الملك٬ والتي سيتم إيداعها في المراعي الشتوية في المغرب بعد تمضيتها للصيف في فرنسا.

ونشر ذات الموقع صورا أوضح بأن أحد المسافرين نقلها لنفس المصدر،تظهر كوكبة من الشاحنات٬ التي كانت تحتوي على خيول الملك والتي تعتبر من بين الأفضل في العالم.

خيول الملك محمد السادس تصل للمغرب قادمة من فرنسا

خيول الملك محمد السادس تصل للمغرب قادمة من فرنسا

خيول الملك محمد السادس تصل للمغرب قادمة من فرنسا

خيول الملك محمد السادس تصل للمغرب قادمة من فرنسا

 

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المغرب شوف تيفي ميناء طنجة المراعي الفرنسية موقع طنجة المسافرين خيول الملك

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