انفراد وبالصور: هذا هو ''ولد الفشوش'' الذي قتل عشيقته شنقا بالدارالبيضاء

حصلت ''شوف تيفي'' على صور الشاب الذي قَتل اليوم الخميس عشيقته بمنطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء.

شوف تيفي:

حصلت "شوف تيفي" على صور الشاب الذي قَتل اليوم الخميس عشيقته بمنطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء.

وحسب مصادر خاصة لـ"شوف تيفي"، يعتبر ولد الديواني المسمى (أمين فدار) ،قبل ارتكاب جريمته البشعة معروف في حيه بخطورته ونشاطه الإجرامي، وترويعه للمواطنين الذين تقدموا بمجموعة من الشكايات في حقه، بالإضافة إلى إدمانه للمخدرات وخاصة الحبوب المهلوسة "القرقوبي".

و حسب الصور التي حصلنا عليها يتوفر أمين الذي سلم نفسه للسلطات الأمنية بعدما شنق عشيقته،على دراجة نارية من الحجم الكبير.