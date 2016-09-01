الملك محمد السادس يقوم بزيارات مفاجئة للبيضاء.. وها علاش

انتقل الملك محمد السادس من مقر إقامته ببوزنيقة إلى مدينة الدار البيضاء في جولتين خاصتين، متخلصا من البروتوكول، للوقوف على المشاريع المتعثرة بالمدينة، إذ زار مشروع ''كازا مارينا''، الذي شيد على مساحة

"شوف تيفي"

انتقل الملك محمد السادس من مقر إقامته ببوزنيقة إلى مدينة الدار البيضاء في جولتين خاصتين، متخلصا من البروتوكول، للوقوف على المشاريع المتعثرة بالمدينة، إذ زار مشروع "كازا مارينا"، الذي شيد على مساحة 26 هكتارا، باستثمار فاق ثمانية مليارات درهم، والذي يشهد مجموعة من التعديلات عبر لجنة يترأسها والي الدار البيضاء، بعد تقرير فضح جملة من الخروقات همت هذا المشروع.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر غدا الجمعة، فإن مصدرها قال إن الملك محمد السادس باشر زيارات خاصة ليقف بنفسه على تفاصيل المشروع الذي لم يشيد بعد، رغم الإمكانات الضخمة التي وفرت له لجعله واجهة ساحلية للمدينة تتمتع ببنايات عصرية منسجمة مع محيطها، في احترام تام لهندسة المدينة القديمة، بل وتنميتها على حد سواء.

وأضافت اليومية بأن الملك يركز على مشروع إعادة تأهيل "المدينة القديمة" الذي استفاد من غلاف مالي قيمته 300 مليون درهم، ستضاف إليها من غلاف مالي قيمته 300مليون درهم أخرى من أجل إعادة تأهيلها، بمناسبة إطلاق مشروع "وصال كازا بور" ليكون مجموع الغلافين الماليين هو 600مليون درهم، وهو مبلغ كفيل بأن يبعث المدينة القديمة من رماد الهشاشة.