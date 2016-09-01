عاقو بيه: رجل السلطة الذي ظهر في الشريط الذي اتهم الداخلية مجرد ''مونيكة''، وهكذا سخر منه الفايسبوكيين

ربما هي آخر الابتكارات التي شهدتها الحملة الانتخابية الممهدة لاستحقاقات 7 أكتوبر، أو هي أكبر من الابتكار، وأقرب إلى السحر، بالنظر إلى لجوء بعض ''الكهنة'' كما وصفهم الفايسبوكيين، إلى جعل ''مونيكة''

شوف تيفي



ربما هي آخر الابتكارات التي شهدتها الحملة الانتخابية الممهدة لاستحقاقات 7 أكتوبر، أو هي أكبر من الابتكار، وأقرب إلى السحر، بالنظر إلى لجوء بعض "الكهنة" كما وصفهم الفايسبوكيين، إلى جعل "مونيكة" تتحدث بخطاب خطير، يتضمن عددا من "الميساجات" ذات النفس السياسي والدعوي.

اليوم، نشر موقع "الرأي" شريط فيديو، قيل إنه لعون سلطة، يفضح حسب واضعي الشريط، وزارة الداخلية ويوجه رسالة إلى رئيس الحكومة. وهو الشريط الذي ردت عليه اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات اليوم الخميس 6 أكتوبر الجاري، ببلاغ رسمي، تقول فيه، إن اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات قررت المطالبة بفتح بحث قضائي في شأن ما ورد بشريط فيديو تم تداوله من طرف موقع "الرأي" يتضمن تصريحات لشخص يدعي بأنه رجل سلطة، يوجه اتهامات لرؤسائه بأنهم أصدروا تعليمات لرجال السلطة لدعم حزب سياسي معين بتوجيه من القصر الملكي.

وأكدت اللجنة ذاتها، أنها قررت المطالبة بفتح بحث قضائي في شأن ما ورد بالشريط المذكور، ومتابعة كل من يكون قد ارتكب أي مخالفة للقانون أو أدلى بادعاءات كاذبة أو قام بفبركة الشريط سواء تعلق الأمر بالمسؤولين عن الموقع الالكتروني أو أي جهة أخرى.

ولأن اللبيب لا تنطلي عليه حيلة "السحرة"، فقد أجمع أصحاب الألباب بمواقع التواصل الاجتماعي، على أن الشريط تم نشره في الوقت بدل الضائع، "باش يعطي المفعول ديالو فالانتخابات ديال غدا"، والأكثر من ذلك، رفع أسهم بنكيران حتى يكسب الرهان في هذا الامتحان الذي يعز فيه الحزب أو يهان.

ولأن عاشوراء على الأبواب، فضح نفر من الفايسبوكيين، واضع الشريط بموقع "الرأي"، والذي تم بالمناسبة سحبه من الموقع المذكور "مللي عاق أنه طاح فالمحظور".. المهم فَرَشَ الفايسبوكيون أصحاب الشريط، وقالوا إن من تورط في انتحال صفة رجل سلطة، لم يخف معالم جريمته، بحيث وضع بمناسبة عاشوراء، مونيكة أشبه بمونيكات درب عمر، (ماشي المونيكات للي على بالكم)، وألبسها زي رجال السلطة، وقال بلسانها غير السيليكوني طبعا، ما يود البيجيدي قوله للكتلة الناخبة.

والغريب، يضيف أحد الفايسبوكيين، أن هذا "للي شطح وخبَّع لحيته وحتى الصوت ديالو"، وجه اتهامات على لسان المونيكة طبعا لرجال السلطة ووزارة الداخلية والمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ليفاجأوا مثل عموم الناس بهذا "الطرافيك" البايخ، خاصة وأن "مول المونيكة" ظهر بأنه يريد أن يقحم القصر في صراع سياسي، لدغدعة عواطف الناس.. في حين إن الناس، "كيعرفو مزيان أن القصر يلعب دور الحكم بين الفرقاء السياسيين، وأن الملك قالها صراحة، بأنه لا ينبغي استعمال المؤسسة الملكية في الصراعات الحزبية". وبالتالي إن هذا السلوك الذي لجأ إليه من أرادوا إيصال خطاب بيجيداوي، لا يعدو أن يكون "لعب الدراري"

من جهة أخرى، "وهاذ سكوب مدايرش لعشاق السكوبات"، قررت رابطة "المونيكات السيليكونيات والبوليستيريات"، مباشرة بعد البلاغ الرسمي ، الخروج في مسيرة احتجاجية غدا صباحا تزامنا مع الاقتراع، ضدا على استغلال من أنطق زميلتهم المونيكة وتحدث بلسانها بخطاب بيجيداوي محض، للنيل من رجال السلطة.. كما قالت المتحدثة باسم هذه الرابطة السيدة "مونيكا شوب"، باسم زميلاتها المونيكات، سواء بالقيساريات أو البوتيكات، إن الرابطة سترفع في مسيرتها شعارا واحدا يقول: "عينا منديرو عين ميكا.. لكن منقبلوش صحاب بنكيران يستغلو مونيكا".