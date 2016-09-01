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عاجل : ''الجزيرة مباشر'' تلغي حوارها مع بن كيران وتغادر المغرب
بتاريــخ : 6 أكتوبر 2016 / 19:44 عاجل : الجزيرة مباشر تلغي حوارها مع بن كيران وتغادر المغرب | بوليتيك
عاجل : ''الجزيرة مباشر'' تلغي حوارها مع بن كيران وتغادر المغرب
أفادت مصادر مطلعة، أن إدارة القناة القطرية ''الجزيرة مباشر'' طالبت مبعوثيها إلى المغرب لتغطية الإنتخابات التشريعية المقررة غدا الجمعة، بالعودة فورا إلى قطر.

شوف تيفي

أفادت مصادر مطلعة، أن إدارة القناة القطرية "الجزيرة مباشر" طالبت مبعوثيها إلى المغرب لتغطية الإنتخابات التشريعية المقررة غدا الجمعة، بالعودة فورا إلى قطر.

وأضافت ذات المصادر، أنه ثم إلغاء حوار عبد الإله بن كيران مساء اليوم، حيث جاء في الرسالة المستعجلة التي توصل بها موظفي "الجزيرة مباشر" بعدم بث أي فيديو يأتي من المغرب عبر قناة"الجزيرة مباشرة".

وحسب ذات المصادر، "فالجزيرة مباشر" ستوقف نشر جميع الفيديوهات التي تتلقاها يوميا من المغرب، حيث أن الرسالة المستعجلة التي توصلت بها البعثة التي حلت للقيام بتغطية خاصة للإنتخابات والقيام بحوار مباشر مع عبد الإله بن كيران مساء اليوم الخميس،مؤكدة أن "الجزيرة مباشرة" ستوقف جميع الأخبار خاصة منها الفيديوهات التي تتلقاها من مواطنين عاديين ونشطاء في المغرب.

هذا، ومازال قرار "الجزيرة مباشر" يعتليه بعض الغموض، خاصة الحوار المقرر مساء اليوم مع بن كيران عشية الإنتخابات، حيث أن أغلب الأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان، شاركوا في برامج حوارية على القناة.

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الجزيرة مباشر قطر البعثة بن كيران الإلغاء شوف تيفي

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