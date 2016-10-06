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عاجل وبالصور.. العثور على رضيعة في كيس بلاستيكي وتجمهر العشرات من المواطنين في فاس
بتاريــخ : 6 أكتوبر 2016 / 19:28 عاجل وبالصور.. العثور على رضيعة في كيس بلاستيكي وتجمهر العشرات من المواطنين في فاس | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. العثور على رضيعة في كيس بلاستيكي وتجمهر العشرات من المواطنين في فاس
اهتز حي المسيرة بمدينة فاس، قبل قليل، على وقع خبر صادم، بعدما تم العثور على جثة رضيعة في شهرها الرابع داخل كيس بلاستيكي.

"شوف تيفي"

 اهتز حي المسيرة بمدينة فاس، قبل قليل، على وقع خبر صادم، بعدما تم العثور على جثة رضيعة في شهرها الرابع داخل كيس بلاستيكي.

وحسب مراسل "شوف تيفي" من عين المكان فإن سائق سيارة، دهس الكيس البلاستيكي وتوقف مصدوما من هول المنظر بعد أن وجد داخله جثة رضيعة تمزقت تحت عجلات السيارة.

وأضاف المراسل بأن الشكوك تحوم حول تورط سيدة في التخلص من جثة الرضيعة، موضحا بأن المكان يعرف تجمهر العشرات من المواطنين، بالإضافة إلى تواجد رجال الشرطة العلمية التي تقوم في هذه اللحظات بعملها لجمع الدلائل قبل نقل الجثة إلى مستودع الأموات.

العثور على رضيعة في كيس بلاستيكي وتجمهر العشرات من المواطنين في فاس

العثور على رضيعة في كيس بلاستيكي وتجمهر العشرات من المواطنين في فاس

العثور على رضيعة في كيس بلاستيكي وتجمهر العشرات من المواطنين في فاس

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المغرب شوف تيفي مدينة فاس كيس بلاستيكي الرضيعة مستودع الأموات

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