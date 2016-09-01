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هل يمكن أن يقدم بنكيران استقالته بعد الانتخابات التشريعية؟
بتاريــخ : 6 أكتوبر 2016 / 19:12 هل يمكن أن يقدم بنكيران استقالته بعد الانتخابات التشريعية؟ | بوليتيك
هل يمكن أن يقدم بنكيران استقالته بعد الانتخابات التشريعية؟
كل المؤشرات التي طفت إلى السطح خلال الحملة الانتخابية التي تشارف على الانتهاء، تقول إن الصراع بين البيجيدي والبام وحزب الاستقلال حول صدارة نتائج الانتخابات، سيكون صعب التكهن، وإن كانت بعض

شوف تيفي

كل المؤشرات التي طفت إلى السطح خلال الحملة الانتخابية التي تشارف على الانتهاء، تقول إن الصراع بين البيجيدي والبام وحزب الاستقلال حول صدارة نتائج الانتخابات، سيكون صعب التكهن، وإن كانت بعض التحليلات ترجح كفة حزب العدالة والتنمية، بالنظر إلى الطموح الجارف لزعميه عبد الإله بنكيران، في احتلال الرتبة الأولى.

وكان بنكيران قد قطع وعدا على نفسه، بأنه سيقدم استقالته ويعتزل الحياة السياسية في حال لم يفز حزب العدالة والتنمية الذي يقوده خلال الانتخابات التي ستجرى غدا الجمعة 7 أكتوبر الجاري، كما وعد أيضا بحصول حزبه على مقاعد أكبر من تلك التي حصل عليها في استحقاقات 25 نونبر 2011، مؤكدا على أن البيجيدي سيفوز بأكثر من 150 مقعدا نيابيا.

هذا الحلم تماهت معه كتائب حزب العدالة والتنمية أيضا، وروجت، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، أن حزب المصباح سيحصل على مقاعد تتأرجح بين 145 و150 مقعدا.. هنا يتساءل بعض المحللين، هل حقا سيقدم بنكيران استقالته من حزبه في حال لم يتصدر المشهد الانتخابي؟ أو هل يعتزل الحياة السياسية فعلا في حال لم يفز حزب العدالة والتنمية بـ150 مقعد؟ "هنا كتبان الكلمة" يقول أحد المحللين.

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هل يمكن أن يقدم بنكيران استقالته بعد الانتخابات التشريعية؟

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