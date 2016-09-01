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بتاريــخ : 6 أكتوبر 2016 / 19:10 عاجل : بن كيران يعتذر لعامل سلا وها علاش | بوليتيك
عاجل : بن كيران يعتذر لعامل سلا وها علاش
كشف الأمين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بن كيران،في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية، أنه يرغب من المواطنين إعطاء الحزب أكثر من 107 مقاعد التي حصل عليها في إنتخابات 2011.

شوف تيفي

كشف الأمين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بن كيران،في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية، أنه يرغب من المواطنين إعطاء الحزب أكثر من 107 مقاعد التي حصل عليها في إنتخابات 2011.

وطالب بن كيران المتعاطفين معه الحاضرين في المهرجان الخطابي المنعقد في هذه الأثناء بمدينة سلا، بالتصويت بكثافة إلى حزب المصباح، لمواصلة الإصلاح، متوعدا "بأنه إذا عاد للمسؤولية سيعمل على إعطاء الحق للفقراء والمعاقين".

وفي خطوة مثيرة، إعتذر بن كيران لعامل مدينة سلا بعد التعرض إليه، بسبب صفحة "فايسبوك"، حيث ظهرت صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي منسوبة إلى المسؤول الترابي بإسمه.

وخاطب بن كيران الحاضرين،مطالبهم بربط الإتصال بأقربائهم وأصدقائهم من أجل التصويت على حزب العدالة والتنمية.

وإعترف بن كيران، أنه إتخذ قرارات قاسية ضد الطبقات الإجتماعية التي أدت الفواتير من جيوبها، لكنها في صالحهم يضيف بن كيران.

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بن كيران المواطنين المهرجان الخطابي سلا الفقراءشوف تيفي

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