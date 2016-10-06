بالصورة..سعد المجرد يصدر أغنية جديدة ليلة اليوم ويهديها للأمير مولاي رشيد

كشف الملحن رضوان الديري قبل قليل، عن نشره لأغنية حصرية ليلة اليوم الخميس، والتي سيتم إهدائها للأمير مولاي رشيد وزوجته الأميرة للاكلتوم بمناسبة ازدياد مولودهما، وهي من أداء الفنان سعد المجرد تحت

"شوف تيفي"

كشف الملحن رضوان الديري قبل قليل، عن نشره لأغنية حصرية ليلة اليوم الخميس، والتي سيتم إهدائها للأمير مولاي رشيد وزوجته الأميرة للاكلتوم بمناسبة ازدياد مولودهما، وهي من أداء الفنان سعد المجرد تحت عنوان "ليلتنا عيد".

وأوضح الديري على صفحته الرسمية على الفايسبوك أن الأغنية من ألحانه، ومن أداء سعد المجرد، وتوزيع رشيد محمد علي، وتصميم فيديو زاكي.