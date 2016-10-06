 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالصورة..عشية الانتخابات: ابنة بنكيران حزينة وتخرج برسالة مؤثرة على والدها..وهذا ما قالته | بوليتيك

مثير وبالصورة..عشية الانتخابات: ابنة بنكيران حزينة وتخرج برسالة مؤثرة على والدها..وهذا ما قالته

بالصور : الهجوم على أعضاء الحملة الإنتخابية لحزب الإستقلال بالمحمدية بواسطة الحجارة | حوادث و حقوق

بالصور : الهجوم على أعضاء الحملة الإنتخابية لحزب الإستقلال بالمحمدية بواسطة الحجارة

صورة صادمة من مقبرة مديونة..وها شنو لقاو فيها | حوادث و حقوق

صورة صادمة من مقبرة مديونة..وها شنو لقاو فيها

عشية الإنتخابات التشريعية...البرلمان يتوصل بنسخة من قانون المالية | بوليتيك

عشية الإنتخابات التشريعية...البرلمان يتوصل بنسخة من قانون المالية

مثير..طالب جامعي في حالة سكر طافح طلع ليه الدم وحايد الملابس ديالو في الشارع بمراكش | حوادث و حقوق

مثير..طالب جامعي في حالة سكر طافح طلع ليه الدم وحايد الملابس ديالو في الشارع بمراكش

بالصورة.. نايصة بين أحد الأحزاب وأمينوكس خلال الحملة الانتخابية والسبب ما شي بحالهم | بوليتيك

بالصورة.. نايصة بين أحد الأحزاب وأمينوكس خلال الحملة الانتخابية والسبب ''ما شي بحالهم''

خطير وبالصور.. شوفو شنو لقاو في الرباط.. تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. شوفو شنو لقاو في الرباط.. تفاصيل مثيرة

بالصورة..شوف تيفي تكشف حقيقة التدوينة المفبركة لـ حسين الجسمي عن الانتخابات التشريعية والعماري | منوعات

بالصورة..شوف تيفي تكشف حقيقة التدوينة المفبركة لـ حسين الجسمي عن الانتخابات التشريعية والعماري

مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين في حادثة سير قرب كلميم | حوادث و حقوق

مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين في حادثة سير قرب كلميم

شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

بالصور : الهجوم على أعضاء الحملة الإنتخابية لحزب الإستقلال بالمحمدية بواسطة الحجارة
بتاريــخ : 6 أكتوبر 2016 / 18:14 بالصور : الهجوم على أعضاء الحملة الإنتخابية لحزب الإستقلال بالمحمدية بواسطة الحجارة | حوادث و حقوق
بالصور : الهجوم على أعضاء الحملة الإنتخابية لحزب الإستقلال بالمحمدية بواسطة الحجارة
كسر مجهولون بمدينة المحمدية، زجاج السيارات المستعملة في الحملة الإنتخابية لحزب الإستقلال، فيما نال مناضلي الحزب بالمدينة نصيبهم من التعنيف عن طريق الرمي بالحجارة والتهديد.

شوف تيفي

كسر مجهولون بمدينة المحمدية، زجاج السيارات المستعملة في الحملة الإنتخابية لحزب الإستقلال، فيما نال مناضلي الحزب بالمدينة نصيبهم من التعنيف عن طريق الرمي بالحجارة والتهديد.

وحسب مصادر مطلعة، تعرضت سيارات لأعضاء الحملة الإنتخابية لحزب الإستقلال في اليوم الأخير من الحملة الإنتخابية، بمدينة المحمدية، إلى التكسير عن طريق رميها بالحجارة، أتناء الحملة الإنتخابية.

وفي ذات السياق نشر النائب البرلماني عن حزب الميزان، عادل بنحمزة، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، صورا تبين الخسائر التي سببها الهجوم، وأرفقها بتعليق، يقول فيه، "إستمرار الاعتداءات على مناضلات ومناضلي حزب الاستقلال..حالة اليوم من المحمدية".

الهجوم على أعضاء الحملة الإنتخابية لحزب الإستقلال بالمحمدية بواسطة الحجارة

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المحمدية السيارات الإعتداءالمناضلين الحجارة الإستقلالشوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صورة صادمة من مقبرة مديونة..وها شنو لقاو فيها | حوادث و حقوق

صورة صادمة من مقبرة مديونة..وها شنو لقاو فيها

مثير..طالب جامعي في حالة سكر طافح طلع ليه الدم وحايد الملابس ديالو في الشارع بمراكش | حوادث و حقوق

مثير..طالب جامعي في حالة سكر طافح طلع ليه الدم وحايد الملابس ديالو في الشارع بمراكش

خطير وبالصور.. شوفو شنو لقاو في الرباط.. تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. شوفو شنو لقاو في الرباط.. تفاصيل مثيرة

مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين في حادثة سير قرب كلميم | حوادث و حقوق

مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين في حادثة سير قرب كلميم

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في اليوم الأخير للحملة الانتخابية..شاهد شوارع وجدران مدينة الدار البيضاء كيفاش ولات بملصقات الأحزاب | روبورتاج
منذ 6 دقائق

في اليوم الأخير للحملة الانتخابية..شاهد شوارع وجدران مدينة الدار البيضاء كيفاش ولات بملصقات الأحزاب

بالفيديو.. أول ضحية للقنبول فكازا: كيخلطو القنبول مع الماء القاطع و كانو غيقتلوني | بــووز

بالفيديو.. أول ضحية للقنبول فكازا: كيخلطو القنبول مع الماء القاطع و كانو غيقتلوني

بالفيديو.. بعدما ضبطت زوجها الطبيب يمارس الجنس مع زميلته المتزوجة في وضع مخل بالحياء بوجدة..الزوجة هند تتعرض للتهديد بالقتل | تسجيلات صوتية

بالفيديو.. بعدما ضبطت زوجها الطبيب يمارس الجنس مع زميلته المتزوجة في وضع مخل بالحياء بوجدة..الزوجة هند تتعرض للتهديد بالقتل

حقائق جديدة يرويها عساس العمارة التي قتل فيها ولد الديواني عشيقته (فيديو) | بــووز

حقائق جديدة يرويها ''عساس'' العمارة التي قتل فيها ولد الديواني عشيقته (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وبالصورة..عشية الانتخابات: ابنة بنكيران حزينة وتخرج برسالة مؤثرة على والدها..وهذا ما قالته | بوليتيك
منذ 19 دقيقة

مثير وبالصورة..عشية الانتخابات: ابنة بنكيران حزينة وتخرج برسالة مؤثرة على والدها..وهذا ما قالته

بالصور : الهجوم على أعضاء الحملة الإنتخابية لحزب الإستقلال بالمحمدية بواسطة الحجارة | حوادث و حقوق

بالصور : الهجوم على أعضاء الحملة الإنتخابية لحزب الإستقلال بالمحمدية بواسطة الحجارة

صورة صادمة من مقبرة مديونة..وها شنو لقاو فيها | حوادث و حقوق

صورة صادمة من مقبرة مديونة..وها شنو لقاو فيها

عشية الإنتخابات التشريعية...البرلمان يتوصل بنسخة من قانون المالية | بوليتيك

عشية الإنتخابات التشريعية...البرلمان يتوصل بنسخة من قانون المالية

﻿ ﻿
اليوم 13:29 GMT

عاجل.. من قلب مستشفى محمد الخامس: هذه حالة جثة هند التي قتلت على يد عشيقها ولد الديواني.. وهذه هي أداة الجريمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.