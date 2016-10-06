بالصور : الهجوم على أعضاء الحملة الإنتخابية لحزب الإستقلال بالمحمدية بواسطة الحجارة

كسر مجهولون بمدينة المحمدية، زجاج السيارات المستعملة في الحملة الإنتخابية لحزب الإستقلال، فيما نال مناضلي الحزب بالمدينة نصيبهم من التعنيف عن طريق الرمي بالحجارة والتهديد.

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كسر مجهولون بمدينة المحمدية، زجاج السيارات المستعملة في الحملة الإنتخابية لحزب الإستقلال، فيما نال مناضلي الحزب بالمدينة نصيبهم من التعنيف عن طريق الرمي بالحجارة والتهديد.

وحسب مصادر مطلعة، تعرضت سيارات لأعضاء الحملة الإنتخابية لحزب الإستقلال في اليوم الأخير من الحملة الإنتخابية، بمدينة المحمدية، إلى التكسير عن طريق رميها بالحجارة، أتناء الحملة الإنتخابية.

وفي ذات السياق نشر النائب البرلماني عن حزب الميزان، عادل بنحمزة، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، صورا تبين الخسائر التي سببها الهجوم، وأرفقها بتعليق، يقول فيه، "إستمرار الاعتداءات على مناضلات ومناضلي حزب الاستقلال..حالة اليوم من المحمدية".