صورة صادمة من مقبرة مديونة..وها شنو لقاو فيها

"شوف تيفي"
تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة صادمة تم التقاطها كما قيل بمقبرة مديونة ضواحي البيضاء.
وفور تداول هذه الصورة التي تظهر العديد من زجاجات الكحول بالمقبرة، تقاطرت التعليقات، حيث عبر العديد من النشطاء عن غضبهم الشديد من تدنيس مقابر المسلمين التي تتحول لمرتع للسكارى والمتشردين.
وعلاقة بالموضوع، طالب نشطاء آخرون المجالس الجماعية بالتدخل وحماية المقابر من خلال وضع حراس أمن مداومين ..
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