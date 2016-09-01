عشية الإنتخابات التشريعية...البرلمان يتوصل بنسخة من قانون المالية

قالت مصادر مطلعة، ''لشوف تيفي'' أن مجلس النواب توصل بعد ظهر اليوم الخميس برسالة إحالة لمشروع قانون المالية من مكتب رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

شوف تيفي

قالت مصادر مطلعة، "لشوف تيفي" أن مجلس النواب توصل بعد ظهر اليوم الخميس برسالة إحالة لمشروع قانون المالية من مكتب رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

وأضافت ذات المصادر، أن الحكومة سارعت الزمن قبل غروب اليوم الخميس لإحالة مشروع قانون المالية الذي صودق عليه الثلاثاء الماضي.

وحسب ذات المصدر، فقد تمكنت الحكومة من إحالة مشروع قانون المالية على مجلس النواب، مع إنتهاء ولاية الحكومة الحالية، رغم أنه سيبقى في رفوف رؤساء الفرق البرلمانية واللجان إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة، حيث يمنع القانون التنظيمي لأشغال الحكومة أن تقدم على إتخاذ أي قرار يلزم الحكومة التي ستحدد ملامحها وتشكيلاتها غدا الجمعة.