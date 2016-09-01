مثير..طالب جامعي في حالة سكر طافح طلع ليه الدم وحايد الملابس ديالو في الشارع بمراكش

قام شاب في عقده الثاني، صباح اليوم الخميس، بمدينة مراكش وهو في حالة هستيرية بالتجرد من ملابسه بشكل كامل وترويع وإفزاع المارة.

"شوف تيفي"



قام شاب في عقده الثاني، صباح اليوم الخميس، بمدينة مراكش وهو في حالة هستيرية بالتجرد من ملابسه بشكل كامل وترويع وإفزاع المارة.



وحسب مصادر محلية فإن الشاب وهو طالب جامعي يدرس في السنة الأخيرة لسلك القانون، كان في حالة سكر طافح خلال تواجده بحي باب دكالة بالمدينة العتيقة لمراكش، وقام بنزع ملابسه والصراخ بطريقة هستيرية.



وأضافت المصادر ذاتها بأن المعني بالأمر وجه السب والشتم للمواطنين لسكوتهم على الوضع الذي يعرفه قطاع الصحة والتعليم بالبلاد.