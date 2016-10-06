بالصورة.. نايصة بين أحد الأحزاب وأمينوكس خلال الحملة الانتخابية والسبب ''ما شي بحالهم''

استنكر الفنان أمين تمري المعروف بـ ''أمينوكس''، قيام حزب الديمقراطيين الجدد استغلال نجاح أغنيته المعروفة ''ماشي بحالهم''، واستعمالها كشعار انتخابي خلا ل الحملة الانتخابية.

"شوف تيفي"

استنكر الفنان أمين تمري المعروف بـ "أمينوكس"، قيام حزب الديمقراطيين الجدد استغلال نجاح أغنيته المعروفة "ماشي بحالهم"، واستعمالها كشعار انتخابي خلا ل الحملة الانتخابية.

وحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لأمينوكس والذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإن الأغنية في ملكية الفنان أمين تمري الذي قام بكتابتها وتلحينها، بينما تولى مهمة التوزيع بلال أفريكانو، معبرا "البيان" عن تفاجئه من استغلال أغنية "ماشي بحالهم" في الحملة الانتخابية دون استئذان أو أخذ للموافقة.

وأوضح البيان بأن أمينوكس لا ينتمي لأي جهة حزبية، متمنيا أن يتخلص المشهد السياسي من مثل هذه الممارسات وأن يصبح ساحة للتنافس النزيه، وتصبح مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.