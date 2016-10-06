خطير وبالصور.. شوفو شنو لقاو في الرباط.. تفاصيل مثيرة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، زوال أمس الأربعاء 05 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص ينشط في إطار شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار في المخدرات.

"شوف تيفي"



تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، زوال أمس الأربعاء 05 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص ينشط في إطار شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار في المخدرات.



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيه عن مسدس ناري و43 رصاصة من عيار 9 ملمتر، وأسلحة بيضاء وهواتف نقالة، بالإضافة إلى حجز 33 كيلوغراما و600 غراما من مخدر ورق الكيف، و كيلوغرامين و200 غرام من مخدر الشيرا، و1700 غرام من مادة طابا.



وحسب المصدر ذاته فإن المشتبه فيه، كان رفقة ثلاثة مساهمين آخرين، قد جلبوا المخدرات المحجوزة من شمال المملكة في اتجاه منطقة عكراش بضواحي الرباط، بهدف الاتجار فيها، حيث تم ضبط المشتبه فيه الرئيسي وتحرير مذكرات بحث في حق باقي المتورطين.



وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.