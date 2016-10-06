بالصورة..شوف تيفي تكشف حقيقة التدوينة المفبركة لـ حسين الجسمي عن الانتخابات التشريعية والعماري

هل قدر الفنان الإماراتي أن تأخذ عليه نظرة ''التقواس'' في كل مناسبة؟ فمازالت تدويناته تخلق الجدل خصوصا تلك الأخيرة التي نسبت في مجموعة من الصفحات والتي كتبها افتراضا على جدار صفحته الرسمية في موقع

شوف تيفي

هل قدر الفنان الإماراتي أن تأخذ عليه نظرة "التقواس" في كل مناسبة؟ فمازالت تدويناته تخلق الجدل خصوصا تلك الأخيرة التي نسبت في مجموعة من الصفحات والتي كتبها افتراضا على جدار صفحته الرسمية في موقع "التويتر"، حيث أن بعض المدونين فرحانين لأن الجسمي كتب تدوينة على البام.

وخلقت هذه التدوينة جدلا وسخرية كبيرة في مجموعة من الصفحات الفايسبوكية والتي قال فيها "يوم الجمعة القادم ستجرى انتخابات برلمانية في المغرب وهي ثاني انتخابات تشريعية بعد الدستور الجديد، أتمنى من كل قلبي حظا موفقا لحزب الأصالة والمعاصرة والذي يترأسه السيد إلياس العماري".

شوف بحثت في الصفحة الرسمية للجسمي الذي التقط مجموعة من أتباع البيجيدي تدوينته وقال أحدهم "الله يبشرك بالخير صافي القضية شدات"، ووجدت أن التدوينة مفبركة ولا تدخل إلا في إطار الحرب النفسية التي يمارسها عادة غريمين كيفما كان موضوع نزالهما.

يذكر أن الجسمي عبر أكثر من مرة عن غضبه من تزوير تدويناته بعد أن غنى أول مرة لمصر قبل الثورة، ومن سوء حظه انقلب آنذاك النظام الحاكم، "وبقات مشدودة عليه لحد الآن".