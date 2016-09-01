مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين في حادثة سير قرب كلميم

لقي شخص حتفه وأصيب أربعة آخرون بجروح في حادثة سير وقعت، مساء أمس الأربعاء، على الطريق الإقليمية رقم 1300 ، على مستوى جماعة القصابي بدوار أزواريك (إقليم كلميم)، حسبما علم لدى السلطات المحلية.

"شوف تيفي"+"و م ع"

لقي شخص حتفه وأصيب أربعة آخرون بجروح في حادثة سير وقعت، مساء أمس الأربعاء، على الطريق الإقليمية رقم 1300 ، على مستوى جماعة القصابي بدوار أزواريك (إقليم كلميم)، حسبما علم لدى السلطات المحلية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الحادثة وقعت حوالي الساعة الثامنة والنصف ليلا عندما دهس سائق سيارة أجرة، من الحجم الكبير تؤمن النقل بالمنطقة، رجلا في عقده الرابع كان على متن دراجة هوائية لقي مصرعه في الحين، فيما أصيب أربعة آخرون، بينهم ثلاث نساء، كانوا على متن سيارة الأجرة بجروح خفيفة.

وحسب المصدر ذاته فقد تم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم نقل جثمان الضحية لمستودع الأموات بالمستشفى ذاته.