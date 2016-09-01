خاص: الهاتف النقال ممنوع يوم الإنتخابات وهاعلاش

قالت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية ستعمم بلاغا عشية اليوم الخميس، تمنع بموجبه إستعمال الهواتف داخل ''معازل الإقتراع'' يوم غد الجمعة.

شوف تيفي

قالت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية ستعمم بلاغا عشية اليوم الخميس، تمنع بموجبه إستعمال الهواتف داخل "معازل الإقتراع" يوم غد الجمعة.

وأضافت ذات المصادر، أن المنتخبين سيتركون هواتفهم النقالة بمكتب التصويت قبل الدخول إلى المعزل لإختيار الرمز الذي سيصوت عليه الناخبون.

وقالت ذات المصادر، أن السبب الرئيسي لمنع الهواتف داخل المعزل، هو لقطع الطريق أمام بعض أساليب الغش، حيث يعمد سماسرة بعض المرشحين إلى طلب دليل من المنتخبين بكونهم صوتوا للرمز المتفق عليه، فيعمد المصوتون إلى تصوير الرمز الذي إنتخبوا عليه.

وحسب ذات المصادر، فالإجراء المرتقب يظهر حرص وزارة الداخلية وعزمها على تطبيق القانون والحفاظ على نزاهة الإنتخابات وشفافيتها، كما أن الإجراء سيخلط أوراق بعض سماسرة الإنتخابات.