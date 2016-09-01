عاجل..مرزوق أمينا عاما لحزب العهد الديمقراطي خلفا للوزاني.. وهذه هي التفاصيل

تم صباح اليوم الخميس، انتخاب أحيدار مرزوق، أمينا عاما لحزب العهد الديمقراطي، خلفا لنجيب الوزاني، خلال انعقاد المؤتمر الاستثنائي الذي أفرز مكتبا سياسيا جديدا ومكتبا وطنيا.

"شوف تيفي"

تم صباح اليوم الخميس، انتخاب أحيدار مرزوق، أمينا عاما لحزب العهد الديمقراطي، خلفا لنجيب الوزاني، خلال انعقاد المؤتمر الاستثنائي الذي أفرز مكتبا سياسيا جديدا ومكتبا وطنيا.



وحسب موفد "شوف تيفي" من عين المكان فإن الحركة التصحيحية للحزب اتهمت الوزاني بالتزوير والاختلاس والعبث بميزانية الحزب، والتماطل في تسليمهم الأوراق الانتخابية الخاصة بالحزب.

وأوضح أعضاء المكتب الجديد، بأن الأمين العام السابق والذي ترشح باسم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الحالية اختفى في الآونة الأخيرة، وهو ما ساهم في عدم توصلهم بالمنشورات الانتخابية.