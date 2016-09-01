عاجل.. تفاصيل مثيرة عن ولد الديواني قاتل عشيقته بعين السبع في كازا

علمت ''شوف تيفي'' أن الشاب الملقب بـ''ولد الديواني'' المدعو أمين، والذي ارتكب جريمة قتل مروعة في حق عشيقته المسماة قيد حياتها ''هند'' بغرفة بسطح منزل أسرته، هو ابن جمركي وأستاذة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الشاب الملقب بـ"ولد الديواني" المدعو أمين، والذي ارتكب جريمة قتل مروعة في حق عشيقته المسماة قيد حياتها "هند" بغرفة بسطح منزل أسرته، هو ابن جمركي وأستاذة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من مكان ارتكاب الجريمة فإن ولد الديواني معروف في حيه بخطورته ونشاطه الإجرامي، وترويعه للمواطنين الذين تقدموا بمجموعة من الشكايات في حقه، بالإضافة إلى إدمانه للمخدرات وخاصة لـ "القرقوبي".



وأضاف المصدر ذاته بأن المعني بالأمر يتوفر على دراجة نارية من الحجم الكبير باهظة الثمن، كان يستخدمها في تنفيذ عملياتهم الإجرامية من خلال السرقة.