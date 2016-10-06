سابقة : ''البيجديون'' يخصصون سياراتهم لنقل المواطنين مجانا إلى مدينة

نشر قياديون بحزب العدالة والتنمية على حساباتهم الفايسبوكية، إستعدادهم لتخصيص سياراتهم رهن إشارة المواطنين لنقلهم للمهرجان الخطابي لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بمدينة سلا عشية اليوم الخميس.

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نشر قياديون بحزب العدالة والتنمية على حساباتهم الفايسبوكية، إستعدادهم لتخصيص سياراتهم رهن إشارة المواطنين لنقلهم للمهرجان الخطابي لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بمدينة سلا عشية اليوم الخميس.

ويخوض العاملون بحافلات النقل بمدن سلا وتمارة إضرابا مفتوحا عن العمل، تزامنا مع المهرجان الخطابي المزمع عقده عشية اليوم بمدينة سلا، حيث عرض فايسبوكيون منتمين لحزب العدالة والتنمية، سياراتهم لنقل المواطنين الراغبين في الحضور للمهرجان الخطابي للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران.

وفي ذات السياق، نشر "جواد الغسالي" مستشار وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، تدوينة على حائطه الفايسبوكي، أكد فيها " الحافلات دايرين إضراب فسلا وتمارة حتى لا يتم نقل الناس إلى مهرجان بنكيران، أنا مستعد لأشتغل اليوم "سائقا" لنقل كل من يرغب التوجه إلى المهرجان، وسيارتي رهن الاشارة".

ذات التدوينة، شاركها أعضاء ومنتمي حزب العدالة والتنمية، بل عمل الجيش الإلكتروني للحزب على تعميمها على نطاق واسع داخل الفضاء الأزرق الفايسبوك.