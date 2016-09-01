عاجل.. انفجار قرب مقر الشرطة في تركيا

"شوف تيفي"
أفادت وسائل إعلام تركية أن انفجارا، قد يكون ناتجا عن سيارة مفخخة، وقع اليوم الخميس قرب مقر للشرطة في اسطنبول،وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.
وقالت شبكات تلفزيون تركية أن الانفجار وقع في حي ينيبوسنا في القسم الأوروبي من اسطنبول على مسافة غير بعيدة من مطار اتاتورك الدولي، وقد وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان من دون الإشارة بعد إلى وقوع ضحايا.
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