عاجل.. ضحية ولد الديواني بعين السبع ابنة شرطي.. وهذه هي التفاصيل

علمت ''شوف تيفي'' أن ''هند.ا'' التي سقطت ضحية شاب ملقب بولد الديواني بعين السبع صباح اليوم الخميس، هي نجلة شرطي متقاعد.

"شوف تيفي" إ.ط

علمت "شوف تيفي" أن "هند.ا" التي سقطت ضحية شاب ملقب بولد الديواني بعين السبع صباح اليوم الخميس، هي نجلة شرطي متقاعد.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الضحية البالغة 31 عاما هي مطلقة وأم لأربعة أطفال، موضحا بأنها تعمل في بيع الفواكه بعربة مجرورة وقد ارتبطت قيد حياتها بالجاني الذي يصغرها سنا قبل مدة.

وأوضاف المصدر ذاته بأن هند، التي قامت أخيرا بوضع مجموعة من الأوشام على جسدها، كانت معروفة بالحي بإدمانها على المخدرات وخاصة على الكحول.