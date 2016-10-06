فيديو لرجل يعتدي على سيدة في الشارع العام بطريقة وحشية بطنجة يهز الفايسبوك

تداولت العديد من الصفحات الفايسبوكية اليوم الخميس، مقطع فيديو صادم، يظهر رجلا وهو يعنف سيدة ويعتدي عليها بالشارع العام بطريقة وحشية.

"شوف تيفي"

تداولت العديد من الصفحات الفايسبوكية اليوم الخميس، مقطع فيديو صادم، يظهر رجلا وهو يعنف سيدة ويعتدي عليها بالشارع العام بطريقة وحشية.

وظهر الرجل في الفيديو وهو يوجه ضربات خطيرة للسيدة ويتهمها بالسرقة، بينما كانت السيدة تصرخ بأعلى صوتها وهي تطلب من المتواجدين بعين المكان إنقاذها وإبلاغ المصالح الأمنية.

وتفاعل المغاربة بشكل كبير مع الفيديو الصادم، حيث عبر الجميع عن استنكارهم وغضبهم الشديد من الاعتداء على هذه السيدة بالشارع العام وبتلك الطريقة.

ونعتذر لمتتبعي "شوف تيفي" عن عدم إدراج الفيديو مع المادة لاحتوائه على كلمات نابية.