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القيامة ناضت : إبن مرشح للبرلمان يتعرض لإعتداء بالسلاح الأبيض بالدار البيضاء
بتاريــخ : 6 أكتوبر 2016 / 13:38 القيامة ناضت : إبن مرشح للبرلمان يتعرض لإعتداء بالسلاح الأبيض بالدار البيضاء | بوليتيك
القيامة ناضت : إبن مرشح للبرلمان يتعرض لإعتداء بالسلاح الأبيض بالدار البيضاء
علمت ''شوف تيفي'' أن إبن مرشح للإنتخابات التشريعية باسم حزب العدالة والتنمية، يرقد في مستعجلات إحدى المستشفيات بمدينة الدار البيضاء بعد تعرضه لإعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن إبن مرشح للإنتخابات التشريعية باسم حزب العدالة والتنمية، يرقد في مستعجلات إحدى المستشفيات بمدينة الدار البيضاء بعد تعرضه لإعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض.

وأضافت ذات المصادر، أن الضحية وهو إبن وصيف مرشح حزب المصباح بدائرة مولاي رشيد سيدي عثمان، تعرض أمس الأربعاء للطعن بواسطة السلاح الأبيض، من طرف أشخاص تجهل هويتهم لحد الآن.

وأوضحت ذات المصادر، أن إبن "محمد امعيط" دخل في مناوشات مع محسوبين على لائحة أخرى وبعض المارة، أتناء الحملة الإنتخابية بإحدى أزقة دائرة مولاي رشيد سيدي عثمان، قبل تعرضه للإعتداء بواسطة السلاح الأبيض.

وفي إتصال مباشر "لشوف تيفي" مع الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية عبد الصمد الحيكر، قال أن تفاصيل الواقعة مازالت غامضة، ولا يمكنه تقديم أي مستجدات حول الموضوع مكتفيا بالقول أنه علم الخبر مساء أمس الأربعاء.


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البرلمان المستشفى الإنتخابات التشريعية الإعتداء شوف تيفي

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