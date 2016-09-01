عاجل.. من قلب مستشفى محمد الخامس: هذه حالة جثة هند التي قتلت على يد عشيقها ولد الديواني.. وهذه هي أداة الجريمة

توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات مثيرة عن حالة جثة هند التي قتلت على يد عشيقها ولد الديواني صباح اليوم الثلاثاء، بغرفته التي توجد بسطح منزل أسرته بعين السبع.

"شوف تيفي" إ.ط

توصلت "شوف تيفي" بمعلومات مثيرة عن حالة جثة هند التي قتلت على يد عشيقها ولد الديواني صباح اليوم الخميس، بغرفته التي توجد بسطح منزل أسرته بعين السبع.



وحسب مصدر "شوف تيفي" من قلب مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي الذي تتواجد به الجثة، فإن لون عنق الضحية تحول إلى الأزرق نتيجة تجمع الدماء به، بسبب قوة عملية الخنق التي تعرضت لها على يد الجاني، نافيا وجود أي جروح بجسدها.

وأضاف المصدر ذاته بأن هناك احتمالا كبيرا أن تكون أداة الجريمة حبلا "قنبة"، موضحا بأن أثار الحبل ظاهرة في عنق الضحية.