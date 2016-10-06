حصري وبالصور.. هذا هو المكان الذي قتل فيه ولد الديواني عشيقته المطلقة بعين السبع

"شوف تيفي"إ.ط
التقطت كاميرا قناة "شوف تيفي" صورا مثيرة لغرفة ولد الديواني التي شهدت اليوم الخميس، إقدام هذا الأخير على قتل عشيقته هند بطريقة مروعة.
وتوضح هذه الصور أن الغرفة التي تتواجد بسطح منزل الجاني، تعرف فوضى كبيرة، وهو ما يؤكد بأن ولد الديواني دخل في شجار حاد مع ضحيته قبل ارتكاب الجريمة.
وتجدر الإشارة بأن ولد الديواني البالغ من العمر 23 عاما والذي قام بتسليم نفسه للمصالح الأمنية، أقدم على قتل عشيقته هند من خلال خنقها، وقد أوضح أبناء الحي الذي شهد الجريمة بأن الضحية تزور الجاني بشكل يومي في غرفته.
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