عاجل و بالصور:حقائق جديدة و مثيرة حول الجريمة التي ارتكبها ''ولد الفشوش'' في حق عشيقته بالبيضاء

علمت''شوف تيفي'' أن السيدة التي قتلها شاب ملقب بولد الفشوش بعين السبع بالدار البيضاء،هي أم مطلقة تبلغ من العمر 31 سنة كانت قيد حياتها عشيقته.

شوف تيفي:

علمت"شوف تيفي" أن السيدة التي قتلها شاب ملقب بولد الفشوش بعين السبع بالدار البيضاء،هي أم مطلقة تبلغ من العمر 31 سنة كانت قيد حياتها عشيقته.

و قالت ذات المصادر لـ"شوف تيفي"،أن العشيقة التي قتلها الشاب الذي يبلغ من العمر 23 سنة بواسطة حبل،تقطن في "ديور البوليس" و هي أم لأربعة أطفال و كانت تتردد على غرفة عشيقها قبل مدة على سطح منزله.

و حسب ذات المصادر،قام الجانب بتسليم نفسه بعد ارتكابه لجريمته المروعة.



