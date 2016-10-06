عاجل و بالصور:حقائق جديدة و مثيرة حول الجريمة التي ارتكبها ''ولد الفشوش'' في حق عشيقته بالبيضاء

شوف تيفي:
علمت"شوف تيفي" أن السيدة التي قتلها شاب ملقب بولد الفشوش بعين السبع بالدار البيضاء،هي أم مطلقة تبلغ من العمر 31 سنة كانت قيد حياتها عشيقته.
و قالت ذات المصادر لـ"شوف تيفي"،أن العشيقة التي قتلها الشاب الذي يبلغ من العمر 23 سنة بواسطة حبل،تقطن في "ديور البوليس" و هي أم لأربعة أطفال و كانت تتردد على غرفة عشيقها قبل مدة على سطح منزله.
و حسب ذات المصادر،قام الجانب بتسليم نفسه بعد ارتكابه لجريمته المروعة.
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