العثور على رضيعة داخل كيس بلاستيكي أمام مسجد بالرباط

عثر مواطنون، خلال الأسبوع الجاري، على رضيعة داخل كيس على قيد الحياة، تم وضعها أمام مسجد بالرباط، عقب صلاة الظهر.

"شوف تيفي"

عثر مواطنون، خلال الأسبوع الجاري، على رضيعة داخل كيس على قيد الحياة، تم وضعها أمام مسجد بالرباط، عقب صلاة الظهر.

وحسب مصادر محلية فإن سيدة مجهولة الهوية قامت بوضع الرضعية، قبل أن تختفي عن الأنظار من أمام المسجد بسرعة حتى لا يتم إيقافها من طرف المتواجدين بعين المكان.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا في الموضوع للكشف عن هوية السيدة التي تخلت عن الرضيعة.