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بتاريــخ : 6 أكتوبر 2016 / 12:40 عاجل وبالصور..بعد ذبح زوج لزوجته بالحي الحسني..البيضاء تهتز على وقع جريمة خطيرة بعدما قتل شاب ملقب بولد الديواني عشيقته بعين السبع | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..بعد ذبح زوج لزوجته بالحي الحسني..البيضاء تهتز على وقع جريمة خطيرة بعدما قتل شاب ملقب بولد الديواني عشيقته بعين السبع
علمت ''شوف تيفي'' أن إقامة الشباب السكنية المتواجدة بعين السبع بالبيضاء، شهدت قبل قليل جريمة قتل مروعة أقدم خلالها شاب على قتل عشيقته بطريقة مروعة.

 "شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن إقامة الشباب السكنية المتواجدة بعين السبع بالبيضاء، شهدت قبل قليل جريمة قتل مروعة أقدم خلالها شاب على قتل عشيقته بطريقة مروعة.

 

وحسب موفد "شوف تيفي" من عين المكان فإن الجاني البالغ من البالغ من العمر 23 عاما، قام بخنق عشيقته البالغة من العمر 25 عاما، داخل غرفة توجد بسطح منزل أسرته، قبل أن يسلم نفسه على المصالح الأمنية.

وأضاف الموفد بأن سيارة للإسعاف، قامت قبل قليل بنقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات.

عاجل وبالصور..بعد ذبح زوج لزوجته بالحي الحسني..البيضاء تهتز على وقع جريمة خطيرة بعدما قتل شاب ملقب بولد الديواني عشيقته بعين السبععاجل وبالصور..بعد ذبح زوج لزوجته بالحي الحسني..البيضاء تهتز على وقع جريمة خطيرة بعدما قتل شاب ملقب بولد الديواني عشيقته بعين السبع

 

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