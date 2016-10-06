سابقة وبالصور : حزب العهد يعقد مؤثمرا إستثنائيا تزامنا مع الإنتخابات التشريعية

علمت ''شوف تيفي'' أن حزب العهد الديموقراطي سيعقد مؤثمرا إستثنائيا صباح اليوم الخميس قبل 24 ساعة من الإنتخابات التشريعية، بالمقر المركزي بالرباط، لطرد الأمين العام بالنيابة ''لحسن الوزاني'' المعين من

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن حزب العهد الديموقراطي سيعقد مؤثمرا إستثنائيا صباح اليوم الخميس قبل 24 ساعة من الإنتخابات التشريعية، بالمقر المركزي بالرباط، لطرد الأمين العام بالنيابة "لحسن الوزاني" المعين من طرف أخيه الأمين العام السابق للحزب نجيب الوزاني الذي ترشح بإسم حزب العدالة والتنمية بالحسيمة.

وأوضحت ذات المصادر، أن المؤثمر الإسنثنائي سينعقد اليوم الخميس 06 أكتوبر تحت شعار "التغيير من أجل المصداقية"، تزامنا مع وضع شكاية لدى القضاء والمجلس الأعلى للحسابات حول أوجه صرف مالية حزب العهد الديموقراطي ، حيث يتهم أعضاء باللجنة الإدارية لحزب العهد الديموقراطي الأمين العام السابق بصرف أموال من ميزانية الحزب لشراء المنشورات الدعائية للإنتخابات لصالح حزبه الجديد المصباح.

وأضافت ذات المصادر، أنه تم حضور أكثر من 90 عضوا باللجنة الإدارية لحزب العهد الديمواقراطي من أصل 149 المكونة للجنة، فيما حضر 10 أعضاء من المكتب السياسي للحزب الذي يتكون من 22 عضو.

وحسب مصدر، من اللجنة التحضيرية للمؤثمر الإستثنائي، فالهدف من المؤثمر هو إرجاعه إلى سكته الأصلية بعد إستقالة أمينه العام للترشح باسم البيجدي في الحسيمة وتعيين أخيه خلفا له، حيث سينتخب المؤثمر الإستثنائي أمينا عاما جديدا.

وعرف المقر المركزي للحزب، في وقت سابق هجوم بعض الغاضبين من ترشح الأمين العام السابق باسم البيجدي في الحسيمة، ورفضهم تعيين أخيه خلفا له لقيادة الحزب.