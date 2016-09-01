خطير وبالفيديو..لحظات مرعبة وممنوعة على أصحاب القلوب الضعيفة ..لحظة اعتداء "مقرقب" على شرطي وسياح أجانب بساحة مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو صادم وخطير، التقطته كاميرا هاتف نقال، يظهر اللحظات الخطيرة والصادمة للاعتداء على ثلاثة أجانب وشرطي بساحة مسجد الحسن الثاني.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو صادم وخطير، التقطته كاميرا هاتف نقال، يظهر اللحظات الخطيرة والصادمة للاعتداء على ثلاثة أجانب وشرطي بساحة مسجد الحسن الثاني.

ويظهر هذا الفيديو الخطير، تجمهر العديد من المواطنين على الجرحى، وأيضا للحظة التي تمكنت فيها المصالح الأمنية من تصفيد الجاني الذي كان في حالة هيجان.

وتجدر الإشارة على أن "شوف تيفي" كانت السباقة لنشر تفاصيل هذه الجريمة المروعة التي وقعت فصولها قبل يومين، والتي تعرض خلالها ثلاثة هولنديين للطعن على يد مقرقب قبل أن يتدخل رجل شرطة بطريقة بطولية لاعتقال الجاني الذي وجه له مجموعة من الطعنات على مستوى الفخذ.





