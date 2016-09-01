فضيحة جنسية تهز مستشفى بوعرفة بوجدة..ضبط طبيب يمارس الجنس مع زميلته المتزوجة في وضع مخل بالحياء

تفجرت قضية جنسية تعود لسنة 2014 بطلها بروفيسور جراح لطب العيون بمستشفى الفارابي بوجدة، ضبط و هو يمارس الجنس على زميلته الطبيبة التي كانت آنداك متزوجة.

شوف تيفي:م غ

تفجرت قضية جنسية تعود لسنة 2014 بطلها بروفيسور جراح لطب العيون بمستشفى الفارابي بوجدة، ضبط و هو يمارس الجنس على زميلته الطبيبة التي كانت آنداك متزوجة.

و تعود فصول القضية،حين توصلت الزوجة التي انتابتها شكوك حول علاقة سرية تجمع شريك حياتها بزميلته،عندما توصلت بخيانة زوجها مثبتة بالصوت و الصورة حينما كانا (الطبيب و عشيقته) في حملة تطوعية بمدينة بوعرفة.

و في اتصال هاتفي مع "شوف تيفي"،كشفت اليوم الخميس الزوجة المتضررة(هدى) أنها تتعرض للتهديد بالقتل إذا ما نشرت هذه الفضيحة،كما تم الحكم إجباريا عليها و على أطفالها الثلاث بالإفراغ.

و سنعود لكم يتفاصيل هذه القضية بالفيديو..



