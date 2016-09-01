فضيحة جنسية تهز مستشفى بوعرفة بوجدة..ضبط طبيب يمارس الجنس مع زميلته المتزوجة في وضع مخل بالحياء

شوف تيفي:م غ
تفجرت قضية جنسية تعود لسنة 2014 بطلها بروفيسور جراح لطب العيون بمستشفى الفارابي بوجدة، ضبط و هو يمارس الجنس على زميلته الطبيبة التي كانت آنداك متزوجة.
و تعود فصول القضية،حين توصلت الزوجة التي انتابتها شكوك حول علاقة سرية تجمع شريك حياتها بزميلته،عندما توصلت بخيانة زوجها مثبتة بالصوت و الصورة حينما كانا (الطبيب و عشيقته) في حملة تطوعية بمدينة بوعرفة.
و في اتصال هاتفي مع "شوف تيفي"،كشفت اليوم الخميس الزوجة المتضررة(هدى) أنها تتعرض للتهديد بالقتل إذا ما نشرت هذه الفضيحة،كما تم الحكم إجباريا عليها و على أطفالها الثلاث بالإفراغ.
و سنعود لكم يتفاصيل هذه القضية بالفيديو..
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