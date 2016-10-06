مثير وبالصور.. هذا هو موضوع خطبة الجمعة الموحد الذي تم تسريبه

اختارت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توحيد خطبة صلاة الجمعة في جل مساجد المملكة٬ حول موضوع ''التصويت واجب وطني''، وذلك حسب نص الخطبة المسرب الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.

"شوف تيفي"

اختارت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توحيد خطبة صلاة الجمعة في جل مساجد المملكة٬ حول موضوع "التصويت واجب وطني"، وذلك حسب نص الخطبة المسرب الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت وزارة الأوقاف جميع الأئمة بتلاوة نص الخطبة بشكل حرفي دون الزيادة فيها بإضافة أو حذف، وقد تفاعل النشطاء بشكل كبير معها، حيث تباينت الآراء بين غاضب ورافض لإلزام وزارة الأوقاف الخطباء والأئمة بقراءة خطبة الجمعة الموحدة بينما اعتبرها آخرون أمراً جيدا يدفع المواطن إلى القيام بواجبهم الوطني، من خلال التوجه إلى مكاتب الاقتراع للمشاركة في العملية الانتخابية.