بالصورة..بسبب عاشوراء: اندلاع حريق في سيارة تابعة للأمن الوطني بأزمور

اندلع حريق ليلة الأربعاء-الخميس، في سيارة تابعة للأمن الوطني، بمنطقة أزمور ضواحي الجديدة، وذلك بسبب قيام مجموعة من المراهقين بإشعال النيران في إطار بمناسبة عاشوراء.

"شوف تيفي"



اندلع حريق ليلة الأربعاء-الخميس، في سيارة تابعة للأمن الوطني، بمنطقة أزمور ضواحي الجديدة، وذلك بسبب قيام مجموعة من المراهقين بإشعال النيران في إطار بمناسبة عاشوراء.

وحسب مصادر محلية فإن الحريق تسبب في خسائر مادية لسيارة الشرطة، وخاصة بجانبها الخلفي، موضحة بأن الحادث كان عرضيا.



وأضافت المصادر ذاتها بأن المتورطين في هذا الحادث لم تكن لهم نية مبيتة في حرق سيارة الشرطة، إلا أن قيام أحدهم بدفع العجلة المحترقة تسبب في سقوطها إلى جانب السيارة.