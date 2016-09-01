لأول مرة...شكاية ضد المغرب أمام منظمة التجارة العالمية بسبب تركيا

قالت منظمة التجارة العالمية أمس الأربعاء إن تركيا قدمت شكوى بحق المغرب بسبب رسوم الإغراق التي يفرضها على وارداته من الصلب التركي ''المدرفل'' على ''الساخن''.

شوف تيفي

قالت منظمة التجارة العالمية أمس الأربعاء إن تركيا قدمت شكوى بحق المغرب بسبب رسوم الإغراق التي يفرضها على وارداته من الصلب التركي "المدرفل" على "الساخن".

وحسب قصاصة لوكالة رويترز التي أوردت الخبر، أصدرت منظمة التجارة العالمية في بيان لها أمس الأربعاء إعتمادا على شكاية لتركيا "تقول فيه إن الإجراءات المغربية لا تتسق مع عدد من البنود الإجرائية والموضوعية لاتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق".

وأضافت الوكالة أن " هذه أول دعوى نزاع أمام منظمة التجارة يكون المغرب طرفا فيها."





