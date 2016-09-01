خطير.. بسبب عاهرات عصابة تهاجم حيا بالسيوف والهروات بمراكش

عاش سكان الحي المحمدي بديور المساكين بمراكش، في الساعات الأولى من صباح الخميس، الرعب والهلع الشديد، بعد أن هاجم الحي أفراد عصابة تتكون من ستة عناصر مدججين بالأسلحة البيضاء و''الهراوات''.

"شوف تيفي"

عاش سكان الحي المحمدي بديور المساكين بمراكش، في الساعات الأولى من صباح الخميس، الرعب والهلع الشديد، بعد أن هاجم الحي أفراد عصابة تتكون من ستة عناصر مدججين بالأسلحة البيضاء و"الهراوات".

وحسب مصادر محلية فإن إبنة عائلة تقطن بالحي، دخلت في عراك مع فتاة تقطن رفقة صديقاتها اللائي يمتهن الدعارة بنفس الحي، لتنادي هذه الأخيرة على أصدقائها الذين حلوا بعين المكان مدججين بالسيوف والهروات وخلقوا الرعب والهلع الشديد.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، حلت بالحي المذكور، وتمكنت من اعتقال ثلاثة أفراد حاولوا الاختباء بسطح أحد المنازل، بينما لاذ باقي أفراد هذه العصابة بالفرار إلى وجهة غير معلومة.





