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الدار البيضاء : اعتقال مقدم شرطة بتهمة الإرتشاء
بتاريــخ : 6 أكتوبر 2016 / 05:49 الدار البيضاء : اعتقال مقدم شرطة بتهمة الإرتشاء | حوادث و حقوق
الدار البيضاء : اعتقال مقدم شرطة بتهمة الإرتشاء
أوقفت ولاية أمن الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 ، موظف أمن برتبة مقدم شرطة، يعمل بمنطقة الحي الحسني ، وذلك للاشتباه في تورطه في عملية رشوة .

''شوف تيفي''

أوقفت ولاية أمن الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 ، موظف أمن برتبة مقدم شرطة، يعمل بمنطقة الحي الحسني ، وذلك للاشتباه في تورطه في عملية رشوة .
 وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشرطي الموقوف يشتبه في طلبه مبلغا ماليا من إحدى السيدات بدعوى التوسط لفائدة قريبها المعتقل في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله، لازالت في مرحلة البحث التمهيدي.
وقد تم، حسب المصدر نفسه، الاحتفاظ بالشرطي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

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شرطي اعتقال تهمة الرشوة المغرب الحي الحسني شوف تيفي

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