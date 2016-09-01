فضيحة.. جامعة الملاكمة ''تكرفسات'' على المنتخب المغربي للشبان في اسبانيا

شوف سبور
علمت "شوف سبور" من مصادر داخل الجامعة الملكية المغربية لرياضة الملاكمة، أن بعثة المنتخب المغربي للشبان المشارك في المعسكر التدريبي باسبانيا استعدادا لبطولة العالم سافرت يوم الثلاثاء، عبر ثلاث محطات مشيرة إلى أن الملاكمين يمرون بظروف مزرية.
وأفادت المصادر نفسها، أن الجامعة أرسلت أبناء الوطن ومستقبل الملاكمة المغربية عبر الحافلة من الدار البيضاء إلى مدينة طنجة ومن طنجة إلى إسبانيا عبر الباخرة لتكون الرحلة الأخيرة عبر الحافلة للمرة الثانية في نفس اليوم إلى مكان المنافسات.
وأكدت مصادرنا أن أحد الملاكين لعب مباراة الربع النهائي وهو يشعر بالدوران جراء متاعب السفر.
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