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نجاة عضو بالحركة الشعبية من موت محقق بجبال إداوتنان
بتاريــخ : 6 أكتوبر 2016 / 02:13 نجاة عضو بالحركة الشعبية من موت محقق بجبال إداوتنان | بوليتيك
نجاة عضو بالحركة الشعبية من موت محقق بجبال إداوتنان
نجا عضو بالحركة الشعبية بأكادير، من موت محقق بعد تعرضه للتعنيف على يد شبان بجبال إداوتنان، وهو يوزع المنشورات الدعائية لمرشحة حزبه.

شوف تيفي

نجا عضو بالحركة الشعبية بأكادير، من موت محقق بعد تعرضه للتعنيف على يد شبان بجبال إداوتنان، وهو يوزع المنشورات الدعائية لمرشحة حزبه.

وقالت مصادر مطلعة، أن حالة العضو بحزب السنبلة مستقرة بعد تلقيه العلاجات اللازمة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني الذي حل به مساء أول أمس الثلاثاء في حالة جد مزرية، حيث حضر أعضاء الحزب وفروعه إلى المستشفى للإطمئنان على زميلهم في الحزب الذي مازال طريح الفراش.

وحسب ذات المصادر،تعرض الضحية "ر،م" لإعتداء خطير، وهو يوزع منشورات إنتخابية لحزب الحركة الشعبية بأعالي جبال إقليم أكادير إداوتنان، قبل أن يفاجأ بشبان ينهالون عليه بالضرب والركل، حال تدخل ساكنة المنطقة دون وقوع كارثة بعد تخليصه من قبضة المعتدين.

وكشفت مصادر قريبة من حزب الحركة الشعبية، أن سبب الإعتداء على عضو الحملة الإنتخابية أمس الثلاثاء، سيكون لا محالة من الأحزاب المنافسة في المنطقة والمدينة، لكن المؤشرات المتوفرة حاليا ترجح محسوبين على حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، حسب إفادة الضحية و سكان عاينوا الواقعة.

هذا، وينتظر إستنادا لذات المصادر، أن يضع الضحية شكاية في الموضوع بعد حصوله على شهادة طبية، فيما لم تستبعد ذات المصادر أن تتحرك الهواتف وتقبر الواقعة من أصلها.

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الإعتداء خطير السنبلةاكاديرجبال إداوتنان العلاجات شوف تيفي

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