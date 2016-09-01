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شوف تيفي تكشف حقيقة مشاركة لمجرد في مسلسل عربي
بتاريــخ : 6 أكتوبر 2016 / 00:56 شوف تيفي تكشف حقيقة مشاركة لمجرد في مسلسل عربي | ثقافة و فنون
شوف تيفي تكشف حقيقة مشاركة لمجرد في مسلسل عربي
بعد أن راجت أخبار عن دخوله غمار التمثيل في أحد المسلسلات الضخمة والتي ستعرض خلال رمضان 2017، قال مدير أعمال ''المعلم'' في اتصال معه أنه ليس هناك حسم في قرار المشاركة في هذا العمل العربي لحد الساعة.

شوف تيفي: ع.السكارجي

بعد أن راجت أخبار عن دخوله غمار التمثيل في أحد المسلسلات الضخمة والتي ستعرض خلال رمضان 2017، قال مدير أعمال "المعلم" في اتصال معه أنه ليس هناك حسم في قرار المشاركة في هذا العمل العربي لحد الساعة.
وأضاف البرادي الذي يعتبر من أبرز مديري أعمال الفنانين المغاربة في الواجهة أن سعد لمجرد لم يحسم بعد في قرار الدور الذي أسند إليه بالإضافة إلى أنه لم يوقع عقدا لحد الآن وما يروج من دخوله غمار التمثيل رسميا هو عار من الصحة.
يذكر أن لمجرد يوجد في باريس، حيث سيعرض حفلا فنيا له بالعاصمة الفرنسية يوم 28 أكتوبر القادم.

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شوف تيفي تكشف حقيقة مشاركة لمجرد في مسلسل عربي

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