هشام بهلول يطالب بعدم مقاطعة الانتخابات وسيصوت لهذا الحزب

بعد دعوة مجموعة من أعضاء بعض الأحزاب السياسية لمقاطعة انتخابات 7 أكتوبر، دعا الفنان هشام بهلول كافة شرائح المجتمع المغربي إلى التصويت وعدم مقاطعة هذه الانتخابات ليعبروا عن حبهم لهذه الأرض و السعي

شوف تيفي: ع.س

بعد دعوة مجموعة من أعضاء بعض الأحزاب السياسية لمقاطعة انتخابات 7 أكتوبر، دعا الفنان هشام بهلول كافة شرائح المجتمع المغربي إلى التصويت وعدم مقاطعة هذه الانتخابات ليعبروا عن حبهم لهذه الأرض و السعي إلى خدمتها بتقديم وإنجاح الأصلح بالتصويت عليه وعلى حزبه.

وأضاف بهلول في تدوينة على صفحته الرسمية ردا على أحد رؤساء الأحزاب السياسية الذي علق فشله على شماعة وقال " اللي قال العصيدة بارة يدير يدو فيها" جوابي عليهم سيكون ملي درتوا يديكم فيها لماذا استحليتم الأكل من هاته العصيدة لوحدكم وأحبابكم من المقربين، دون إشراك من منحوكم أصواتهم، وملي گاع لقيتوها سخونة، حامية الوطيس، لماذا لم تقاوموا بكل الوسائل التي ضمنها لكم دستور2011 ، وضمن لكم معه عاهل البلاد الإبقاء على باب الإصلاحات فيه مفتوحا، لماذا تم إفقار الفقير، وتجويع الجائع، لماذا لم تضربوا عن الطعام من أجل تحقيق وعودكم الكاذبة لهم لماذا ؟ فالداخلية أنتم والعدل أنتم والعصي ستخجل من أن تقسم ظهر الزمالة".

وقال هشام في نفس تدوينته أن الحزب الذي سيصوت عليه هو الذي سيجعل من إصلاح التعليم العمومي أولوية الأولويات بالإضافة إلى برنامج إصلاحي متكامل، ولن يكون أبدا لمن أدعن، واختبأ، وألصق، وعلق على شماعة (...) فشله.

جدير بالذكر أن مجموعة من الفنانين اختاروا التصويت لفيدرالية اليسار الديمقراطي حيث نشروا مجموعة من الصور الخاصة تتوسطها رمز "الرسالة".