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خطير.. انفجار هاتف نقال في وجه صاحبه و الأخير ينقل إلى غرفة العمليات بالبيضاء
بتاريــخ : 5 أكتوبر 2016 / 23:52 خطير.. انفجار هاتف نقال في وجه صاحبه و الأخير ينقل إلى غرفة العمليات بالبيضاء | حوادث و حقوق
خطير.. انفجار هاتف نقال في وجه صاحبه و الأخير ينقل إلى غرفة العمليات بالبيضاء
علمت شوف تيفي أن شاب عشريني تعرض مساء اليوم الخميس إلى حادثة خطيرة على مستوى الوجه بسبب هاتفه النقال.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن شاب عشريني تعرض مساء اليوم الخميس إلى حادثة خطيرة على مستوى الوجه بسبب هاتفه النقال.

و تأتي تفاصيل الواقعة الخطيرة وحسب مصادر شوف تيفي عندما كان المعني بالأمر يتكلم مع أحد أقربائه على الهاتف في نفس الوقت الذي كان فيه هاتفه النقال في الشحن، ما جعل الجهاز ينفجر في وجهه .

الحادث خلف ذعرا لدى عائلة الشاب و أصدقائه مما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى للقيام بالعلاجات الضرورية.

وطالب أحد أقرباء المتضرر من خلال شوف تيفي كل مستخدم للهواتف النقالة عدم استعمالها وهي بالشحن لأنها تعتبر قنبولة موقوتة ومن الممكن أن تتسبب في أضرار خطيرة.



 

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انفجار هاتف نقال غرفة العمليات البيضاء حوادث وحقوق شوف تيفي

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