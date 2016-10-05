بالصور..أول ضحايا ''القنبول''بالدار البيضاء.. هذا ما وقع لشاب على مستوى عينيه بالبرنوصي

تعرض شاب في مقتبل العمر في حدود الساعة التاسعة ونصف من مساء اليوم الخميس بمنطقة الأزهر بالبرنوصي إلى حادثة خطيرة على مستوى عيونه وذلك بسبب مفرفعات عاشوراء.

شوف تيفي

تعرض شاب في مقتبل العمر في حدود الساعة التاسعة ونصف من مساء اليوم الخميس بمنطقة الأزهر بالبرنوصي إلى حادثة خطيرة على مستوى عيونه وذلك بسبب مفرفعات عاشوراء.

وفي التفاصيل وحسب "موفد شوف تيفي" فإن الطفل كان يلعب رفقة أصدقائه" بالقنبول "ومواد أخرى خطيرة مكونة من « جافيل » « وماء القاطع » وقطع من الألمنيوم يقومون بخلطها داخل قنينة بلاستيكية ليتم رميها بعد ذلك وتحدث ما يسمى ب « الطرطيق »

الخليط أصاب الطفل المذكور على مستوى عينيه الشيء الذي استدعى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى 20غشت، وأضاف ذات المصدر أن الكشف الطبي أظهر أن الشاب أصيب على مستوى القرنية في عينيه الإثنين.

و حسب مصادر طبية،من المحتمل أن يجري المعني بالأمر عملية جراحية.





